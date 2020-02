Lite in via Nizza a Savona, sferra due pugni al volto del rivale e lo manda in ospedale 

Savona. Violenta lite, in strada, intorno alle 6,30, in centro Savona, in via Nizza.

Ad essere coinvolti, due uomini sulla cinquantina. Hanno iniziato a discutere in strada, per cause sconosciute, e sono bene presto passati dalle parole ai fatti.

Uno dei contendenti ha sferrato due pugni al volto del rivale, facendolo cadere a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento del personale sanitario. I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito, in codice giallo, all’ospedale San Paolo.