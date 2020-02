Borghetto Santo Spirito. La Letimbro esce battuta dal campo del Soccer Borghetto per 4-1; mister Maurizio Oliva, consapevole che non era un incontro semplice, accetta il risultato.

“Loro sono una grande squadra, per la categoria sono tra i più forti, lo sapevamo – dichiara -. Noi siamo molto in difficoltà come organico, soprattutto coi giovani: avevo due giovani in campo e un portiere giovane, basta. Spero di recuperare dei giocatori, poi ce la giochiamo con tutti”.

“Loro sono più forti di noi – ribadisce l’allenatore savonese -, questo lo dimostra la partita di oggi che hanno strameritato di vincere. La rosa corta a noi crea qualche problema, indubbiamente, però facciamo di necessità virtù. Abbiamo fatto una buona partita, sono soddisfatto, soprattutto il secondo tempo molto bene”.

La Letimbro in campionato ha ottenuto otto pareggi e cinque sconfitte, solo due i successi. “Sono due mesi che non vinciamo una partita, quindi arriverà anche quella, prima o poi – afferma Oliva -. Domenica abbiamo di nuovo una partita difficilissima, contro l’Aurora, che è una buona squadra, al Santuario. Vediamo di far meglio, prima o poi arriverà anche la vittoria, credo e spero”.

Il tecnico, comunque, ha fiducia nelle potenzialità della sua squadra: “Con l’organico al completo noi siamo alla pari con tutti; sarebbe bello avere l’organico al completo per poter fare delle scelte, da poter gestire meglio. Succederà anche quello, spero. Abbiamo avuto un altro crociato, probabilmente, del giovane Giusto; avevamo Martino squalificato, ci mancano otto giocatori in organico, quindi”.

Nella serata di Borghetto c’è comunque qualcosa di buono da salvare. “La squadra che ha reagito sul 3 a 0, comunque ha provato ancora a far la partita, ha segnato, ha avuto due occasioni anche per fare gol prima. Queste sono le cose positive. Poi è chiaro che quando sei 3 a 0 poi diventa molto difficile. Una partita condizionata dal rigore, che c’era; trovarsi in vantaggio subito gli ha dato un po’ di vantaggio, poi trovare il gol dopo un minuto del secondo tempo ha chiuso la partita. Loro hanno calato un po’ il ritmo, noi abbiamo reagito. Ma sono tranquillo, sapevamo che oggi era una partita per noi difficilissima, per la forza dell’avversario e per le difficoltà che stiamo attraversando. Però le difficoltà passeranno – conclude Oliva -, la squadra lavora bene, quindi sono abbastanza tranquillo“.