Legge regionale sui seminterrati, Garibaldi (PD): “Disciplina confusa e pasticciata”

Regione. Il Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri ha deciso di impugnare tre leggi regionali liguri. In particolare la legge regionale 30/2019 sull’utilizzo dei seminterrati e degli immobili, “Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati”. Lo rivela il consigliere regionale del PD ligure Luca Garibaldi.

“Tra i contenuti che avevamo contestato – sottolinea l’esponente del Partito Democratico – vi era il fatto che i Comuni non potessero impedire il cambio di destinazione d’uso in residenziale di immobili inutilizzati da più di cinque anni”.

Il Governo, nel consiglio dei Ministri di ieri, ha impugnato la legge perché “varie norme riguardanti interventi edilizi invadono le competenze statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui agli articoli 9 e 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con principi fondamentali in materia di tutela della salute e di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.

“La legge regionale – conclude Garibaldi – è confusa e pasticciata. Mi sembra che le indicazioni del Governo dicano che ci sono problemi evidenti, che consiglierebbero di accantonare queste proposte prima che producano danni. Sarebbe un errore se la Giunta volesse continuare su questa strada, invece che correggere le storture evidenti. Rischieremmo contenziosi e incertezze ulteriori”.