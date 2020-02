Lega, a Loano il workshop “Liguria 20.25. La forza del territorio: turismo, costa, entroterra”

Loano. Si intitola “Liguria 20.25. La forza del territorio: turismo, costa, entroterra” il workshop organizzato dalla Lega ligure in vista delle prossime elezioni regionali e in programma venerdì 21 febbraio a partire dalle 10 al Loano 2 Village di via degli Alpini.

Il programma della giornata prevede dalle 10 alle 13 una serie di workshop tematici su registrazione. Alle 14.30, invece, si terrà l’assemblea plenaria a cui parteciperanno: Paolo Ripamonti, senatore e presidente della commissione industria, commercio e turismo; Andrea Benveduti, assessore regionale allo sviluppo economico; Stefano Mai, assessore regionale all’agricoltura; Gianmarco Centinaio, senatore ed ex ministro a turismo e agricoltura; Edoardo Rixi, deputato e responsabile delle Infrastrutture della Lega; Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo.

Alle 15.30 è in programma una tavola rotonda su turismo e Bolkestein a cui parteciperanno Centinaio, Rixi e Campomenosi.