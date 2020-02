Lavoro e formazione: a Savona via al tavolo operativo con le categorie economiche del territorio

Savona. Ha preso il via questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona il progetto di collaborazione fra tutte le realtà operanti sul territorio in materia di formazione, politiche del lavoro e crescita economica proposto dall’assessore Maria Zunato nell’ambito dell’attività del tavolo per lo sviluppo economico istituito dall’amministrazione comunale di Savona.

“Vogliamo elaborare un documento condiviso di individuazione dei fabbisogni formativi del territorio – spiega Zunato – sulla base del quale la Regione Liguria predisporrà, attraverso il Fondo Sociale Europeo, risorse dedicate ai fabbisogni del territorio. Questa iniziativa è stata voluta dal tavolo del lavoro e dello sviluppo sostenibile perchè abbiamo ritenuto importante che ci sia un collegamento forte tra i bisogni del sistema delle imprese e quelli formativi, al fine di creare opportunità per i giovani e per chi, espulso dal mondo del lavoro, attraverso una adeguata formazione può essere reintrodotto nel sistema lavorativo”.

All’iter partecipano Alfa Liguria, Unione Industriali di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Lega Coop, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e tutti gli enti di formazione presenti sul territorio.

“Io credo molto nel valore della formazione – è il commento di Anna Maria Torterolo, direttrice di Confcommercio Savona – e, soprattutto in momenti di cambiamento come quello che stiamo vivendo, è importante che sia chi già è inserito nel mondo del lavoro sia chi vuole entrarci sia formato, aggiornato e competente. Un tavolo che faccia ‘sistema’ su tutte le competenze del territorio per arrivare a stabilire quali sono i fabbisogni professionali di quel territorio mi sembra estremamente importante e utile”.