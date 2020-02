Lavoro, al via i corsi di formazione dell’Ente Bilaterale

Provincia. Commessi, impiegati, magazzinieri e tutto il personale che lavora nel terziario, possono aggiornarsi gratuitamente attraverso i corsi organizzati dall’Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi della Provincia di Savona.

“Si tratta di un percorso formativo teso a sviluppare e migliorare la professionalità degli addetti nonché le proprie conoscenze nelle varie aree tematiche previste”.

I corsi sono suddivisi in:

Area Professionale

Vetrinistica – corso di 24 ore

Visual Merchandising cartellonistica efficace – corso di 9 ore

Patentino Addetti ai Carrelli Elevatori – corso di 12 ore

Area Normativa

Sicurezza sul lavoro per lavoratori – corso di 8 ore

Aggiornamento sicurezza sul lavoro per lavoratori – corso di 6 ore

Preposto alla sicurezza – corso di 8 ore

Sicurezza negli ambienti di lavoro (corso modulare):

DLGS 81/08 – corso di 16 ore – 1° modulo

Primo soccorso – corso di 12 ore – 2° modulo

Normativa Antincendio rischio basso – corso di 4 ore – 3° modulo

Normativa Antincendio rischio medio – corso di 8 ore

Aggiornamento RSPP – corso di 6 ore

Aggiornamento Incaricati di primo soccorso – corso di 4 ore

Aggiornamento Addetti Antincendio – corso di 2 ore

Corso per i Rappresentanti dei Lavoratori RLS – corso di 32 ore

Aggiornamento RLS – corso di 4 ore

Igiene e sicurezza Alimentare HACCP A – corso di 4 ore

Igiene e sicurezza Alimentare HACCP A+B – corso di 10 ore

Area Comunicazione

Capire il Cliente, concludere la vendita, gestire il reclamo – corso di 6 ore

Migliorare l’autostima per le risorse personali – corso di 6 ore

Area Informatica

Creare Presentazioni Multimediali con PowerPoint – corso di 12 ore

Grafica per la realizzazione di materiale promozionale aziendale – corso di 12 ore

Come incrementare visibilità e vendite attraverso Facebook – corso di 8 ore

Excel funzioni base – corso di 12 ore

Excel funzioni avanzate – corso di 12 ore

Come gestire al meglio la scheda Google My Business e Google Local corso di 9 ore

Instagram per la promozione di un’attività commerciale – corso di 6 ore

Area Management

Gestione dei collaboratori e leadership – corso di 9 ore

Il colloquio di lavoro – corso di 4 ore

Migliorare l’autostima e motivazione per le risorse personali – corso di 6 ore

Area Comunicazione

Capire e comunicare con il cliente, concludere la vendita, gestire il reclamo – corso di 6 ore

Neuromarketing nel negozio: cervello, emozioni e comportamenti d’acquisto – corso di 3 ore

Vendita assistita nel fashion retail corso di 4 ore

Vendere agli stranieri nel fashion retail – corso di 4 ore

Vendere a marte e venere – corso di 4 ore

Comunicare in inglese – corso di 20 ore

Comunicare in francese – corso di 20 ore

Comunicare in tedesco – corso di 20 ore

Comunicare in russo – corso di 20 ore

Gli interessati sono invitati a contattare l’EBTerziario per conoscere tutte le modalità di svolgimento. Tutti i corsi sono gratuiti e riservati ad aziende con dipendenti del settore terziario che aderiscono all’Ente Bilaterale e che applicano il Contratto di Lavoro del Terziario CCNL: negozi al dettaglio alimentari e non alimentari, supermercati, grandi magazzini, commercio all’ingrosso di tutti i tipi, agenzie varie, agenzie distributrici, distributori di carburanti, concessionari auto, autorimesse, servizi alle imprese, servizi di informatica, agenzie pubblicitarie, agenzie di consulenza, servizi di intermediazione immobiliare e mobiliare, aziende del terziario ecc.

Per informazioni sui corsi o per iscriversi tutti gli interessati, titolari e dipendenti delle aziende possono telefonare all’Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi della Provincia di Savona al n° 019/8331343, compilare direttamente la scheda d’iscrizione presente sul sito www.ebterziariosavona.it oppure scrivere una e-mail a: ebterziario@confcommerciosavona.it.

Donatello Borelli, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi della Provincia di Savona: “Come Ente Bilaterale del Terziario di Savona, i compiti che ci sono demandati dal contratto di lavoro sono legati alla formazione e qualificazione professionale. Per quest’anno abbiamo deciso di realizzare un ricco calendario formativo che tocca tutta una serie di aree di grande importanza che vanno dalla vetrinistica, alle tecniche di vendita, all’autostima, alla produttività, all’informatica, Facebook, Instagram ed altro ancora. L’obiettivo è quello di consentire a tutti i lavoratori, ed anche ai titolari, che operano nei settori del commercio, distribuzione e servizi, di potersi aggiornare per stare sempre al passo con il mercato. La crescita degli standard qualitativi dell`offerta è, secondo noi, la strada principale da percorrere per acquisire nuovi vantaggi competitivi. Un’ lteriore motivo per aderire a questa nostra iniziativa è rappresentata dal fatto che i corsi sono gratuiti, non vi è alcuna quota di partecipazione da corrispondere in quanto i costi sono coperti dalle quote contrattuali. Un’occasione quindi da non perdere”.

Roberto Fallara, vice presidente dell’Ente Bilaterale: “Attraverso il nostro ente bilaterale costituito in maniera paritetica tra le rappresentanze dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro di Confcommercio, stiamo cercando di occuparci del mercato di lavoro a livello territoriale offrendo tutta una serie di servizi a partire dalla formazione professione per arrivare alla sicurezza sul lavoro. L’Ente Bilaterale che opera in una logica territoriale e di sussidiarietà si pone tra i lavoratori e le aziende per riuscire a venire incontro alle esigenze di entrambe le parti. In un’area come la nostra dove sono le piccole imprese il motore del commercio, l’ente bilaterale funziona come erogatore di servizi e promotore di buone pratiche per arrivare tutti insieme a migliorare il mercato del lavoro”.