Lavori, code e rallentamenti su Autostrade: i cantieri dal 24 febbraio al 1 marzo 

Regione. Di seguito, l’elenco dei cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato).

Tronco A6 – Torino-Savona: Direzione Savona

Tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020; Tra Ceva e Millesimo dal km 87+400 al km 88+868, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento barriere di sicurezza viadotti Chiappa e Onzerini, dal 11/11/2019 al 29/02/2020; Tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Tapello dal km 101+700 al km 102+972 sud, dal 13/02/2019 al 30/04/2020.

E ancora: tra Altare e Savona, dal km 108+900 al km 111+000 chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro, dal 11/12/2019 al 29/02/2020; Tra Altare e Savona: dal km 115+300 al km 116+200, chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Termoia di Sopra, dal 20/02/2020 al 03/04/2020; Tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100: chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali a seguito di evento alluvionale, dal 22/02/2019 al 09/04/2020.

Direzione Torino

Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 30/04/2020; Tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020; Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+200, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2020 al 30/06/2020.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 61+770 al km 59+400 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della galleria Rocca Carpanea dal 24/02/2020 al 28/02/2020.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

Tra Spotorno e Finale Ligure e dal km 59+140 al km 61+500 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della galleria Rocca Carpanea dal 24/02/2020 al 28/02/2020.

Questi, invece, i cantieri e i lavori in programma in A10, A7 e A26 dal 21 al 28 febbraio 2020.

VENERDI’ 21 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, in direzione di Savona, dal km 6+000 al km 7+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

SABATO 22 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura della stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria. In alternativa, si consiglia di uscire sulla stessa A26 alla stazione di Ovada.

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in uscita e in entrata da e verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-chiusura, per chi proviene da Milano/Serravalle, dell’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante. In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa in direzione di Serravalle/Milano, fino all’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno.

A10 Genova-Savona

-tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di Savona, dal km 9+000 al km 12+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti;

-chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa, si potrà entrare alla stazione di Genova Pra’, per proseguire verso Savona.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto Sestri Levante-Lavagna, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna, per proseguire verso Genova.

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Gen va

-chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la SP35 dei Giovi con rientro sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano;

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In concomitanza della chiusura sulla stessa A7, del tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera verso Serravalle/Milano, in alternativa all’entrata di Busalla, si consiglia la stazione autostradale di Vignole Borbera.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione di Genova Pra’, per proseguire verso Savona;

-tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in direzione di Savona, dal km 11+000 al km 12+500, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura del tratto Sestri Levante-Lavagna, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna, per proseguire verso Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura della stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Genova Pra’ sulla A10 Genova-Savona.

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano e in uscita provenendo da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Genova Pra’, in direzione di Genova, dal km 13+000 al km 11+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti;

-chiusura del tratto Genova Pra’-Genova Aeroporto, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, si potrà rientrare in autostrada dalla barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce.

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia;

-chiusura della stazione di Ronco Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Busalla.

A10 Genova-Savona

-tra Genova Pra’ e Genova Pegli, verso Genova, dal km 9+000 al km 6+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Ovada, per proseguire verso Alessandria/Gravellona Toce.

VENERDI’ 28 FEBBRAIO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-tra Genova Pra’ e Genova Pegli, verso Genova, dal km 6+900 al 6+000, una corsia in deviazione sulla carreggia opposta, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti.