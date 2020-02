Vado Ligure. L’Amatori Pallacanestro Savona porta a casa il quarto derby ligure su quattro disputati in questa stupenda annata di Serie B femminile, coglie la quattordicesima vittoria stagionale e consolida il secondo posto in classifica alle spalle della favorita Firenze.

Nonostante le pesanti assenze di Poggio e Zappatore, le biancorosse si superano e vincono il match disputato a Lago Figoi contro il Pegli per 55 a 77, bissando la gara vinta all’andata per 75-33 e dando prova di resilienza con una prestazione di carattere.

Partita che inizia a ritmi alti con le pappagalline che schierano Vivalda (classe 2005) in quintetto ma che commettono qualche disattenzione di troppo in difesa, mentre in attacco, facendo circolare la palla e giocando insieme, riescono a chiudere la prima frazione in vantaggio 16-14.

Secondo periodo che inizia nel segno della difesa, dove le ragazze savonesi alzando l’intensità piazzano il primo allungo, rintuzzato dalla reazione delle genovesi che si riavvicinano fino al 31-40 di metà partita.

Terzo quarto con Pegli che produce il massimo sforzo ma non riesce ad accorciare le distanze perché l’Amatori tiene in difesa e scopre una buona verve offensiva (45-56 al 30°). L’ultimo strappo delle savonesi nell’ultimo quarto è decisivo, Pegli non ha più la forza di ricucire e l’allungo definitivo, a 4 minuti dal termine, dilata il punteggio con le ragazze di coach Costa che si arrendono con 22 lunghezze di scarto.

Quattro giocatrici in doppia cifra testimoniano i positivi passi in avanti visti in attacco, ma l’attenzione durante il corso di tutto il match è da migliorare per evitare preoccupanti passaggi a vuoto difensivi.

Prossimo appuntamento con il quinto derby regionale della stagione contro Lavagna, domenica 9 febbraio alle ore 18,15 presso il pallone geodetico di Vado Ligure, al quale porre grande attenzione in un campionato equilibrato dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 16ª giornata:

Basket Pegli – Amatori Pallacanestro Savona 55-77

(Parziali: 14-16; 31-40; 45-56)

Basket Pegli: Torchia ne, Bertini 3, Monachello 4, Pastorino, Papiri 14, Della Margherita 1, Padula 4, Belgrano, Canale ne, Pini 12, Arecco 9, Barberis 8. All. Costa, ass. Gonella e Miccichè.

Amatori Pallacanestro Savona: Vivalda 2, Zignego 15, Pregliasco 2, Picasso 4, Lanari 6, Guidetti, Carbonell, Franchello, Dagliano A. 12, Paleari 17, Principi 12, Leonardini 7. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Arbitri: Ciccangeli e Mariani (Genova).