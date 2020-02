Vado Ligure. Una convincente Amatori Savona sbanca Firenze, sponda Avvenire, imponendosi al palasport Valenti con il punteggio di 35 a 63.

Primo quarto nel quale le difese non sono delle più attente, le vadesi concedono troppi tagli davanti da lato debole e troppi secondi tiri, ma per loro fortuna le toscane non sono così pronte a punirle tant’è che alla prima sirena le biancorosse conducono 13-19.

Dal secondo periodo le pappagalline aumentano l’intensità, tanto da concedere solamente 11 punti e facendone 33, tutto questo in 20 minuti (17-39 al 20° e 24-52 al 30°), dando così una forte e decisa spallata alla partita.

Coach Dagliano, pertanto, ha modo di provare nuove situazioni di gioco che potrebbero rivelarsi utili in vista del rush finale di questa stagione sui fronti dei due campionati (Serie B e Under 18) in cui sono impegnate le ragazze.

Buona prova delle ragazze del patron Mazzieri: nonostante l’approccio alla partita, come già capitato, da rivedere, sono state brave ad essere continue nel momento di grande intensità messo nei periodi intermedi del match.

Nel prossimo turno, dopo un weekend di sosta forzata, domenica 8 marzo alle ore 18 le vadesi giocheranno sul campo della capolista Il Palagiaccio, ancora a Firenze.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 19ª giornata:

Avvenire Autoc. Sestese 2000 Rifredi – Amatori Pallacanestro Savona 35-63

(Parziali: 13-19; 17-39; 24-52)

Avvenire Autoc. Sestese 2000 Rifredi: Fatighenti 9, Morlotti 4, Giovannini ne, Zara 2, Losi 6, L. Pieretti 2, Matteini, Zani 4, Trucioni 12, Fortini Della Bruna ne, R. Pieretti R. ne. All. Pavi Degli Innocenti.

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 3, Pregliasco 4, Picasso 5, Lanari 4, Carbonell, Franchello, Poggio 11, A. Dagliano 10, Paleari 14, Principi, Zappatore 8, Leonardini 10. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Arbitro: Mariotti (Cascina) e Forte (Siena).