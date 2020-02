Laigueglia. Il tampone al coronavirus, effettuato sulla salma dell’anziana turista lombarda deceduta nella notte tra venerdì e sabato in un albergo di Laigueglia, è risultato positivo.

Di conseguenza, è immediatamente scattata la procedura di isolamento della struttura, l’hotel Garden di via Torino. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, non appena ha avuto la conferma dell’esito del tampone, ha firmato l’ordinanza che ha disposto il sequestro dell’albergo.

Già nelle prossime ore la Protezione Civile della Liguria si prenderà cura della quarantina di persone presenti in hotel e lavorerà per riaccompagnare gli ospiti, prevalentemente nella provincia di Cremona, il personale e i proprietari nei loro domicili dove verranno sottoposti a regime di quarantena obbligatoria come da protocollo.

La donna, 88enne, non aveva mai manifestato alcun sintomo del virus. L’anziana faceva parte di una comitiva (composta da quattro persone in tutto) che sarebbe dovuta rientrare domani nel paese di origine.