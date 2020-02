Laigueglia, auto a fuoco in via Roma

Laigueglia. Intervento dei vigili del fuoco, qualche minuto prima delle 19.30, per un incendio autovettura in Via Roma a Laigueglia.

Ad andare improvvisamente a fuoco, per cause ancora da accertare, un’auto che stava transitando a poca distanza dal distributore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.