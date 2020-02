Laigueglia, al via le lezioni della scuola del mare: “Affinché le nuove generazioni lo amino e lo proteggano”

Laigueglia. Si è svolta oggi nella sala multimediale di Laigueglia, Semour en Auoxis, la prima delle undici lezioni programmate dedicate alla conoscenza del mare, protagonisti gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore di Laigueglia.

“In questo progetto, che finalmente si concretizza, gli studenti hanno intrapreso un percorso formativo che li vedrà lavorare sia in classe sia sulla spiaggia al fine di acquisire una più approfondita conoscenza del mare. Il borgo di Laigueglia si sta distinguendo sempre più per le numerose iniziative legate al mare ed al territorio, e mai come negli ultimi anni abbiamo sentito la necessità di fornire un’adeguata formazione alle nuove generazioni al fine di capire, amare e quindi proteggere i luoghi in cui viviamo e in quest’ottica la scuola del mare ha un ruolo centrale, per questo stiamo mettendo in campo le migliori risorse che abbiamo a disposizione” spiega l’assessore Fulvio Ricci”.

Le lezioni saranno condotte dalla biologa marina Monica Previati e dai divulgatori Susanna Manuele e Fabio Rossetto in collaborazione con l’associazione InfoRmare asd e grazie al prezioso contributo degli insegnanti, direttamente coinvolti nel progetto.

“Il nostro mare è sovra sfruttato e minacciato da numerosi fattori, sta a noi sviluppare nuovi comportamenti e strategie sostenibili per continuare a godere a pieno di questa ricchezza naturalistica”, continua Susanna Manuele.

“I programmi di studio saranno adattati alle varie fasce di età degli studenti che si confronteranno con i loro compagni durante le varie fasi del progetto” spiega Monica Previati, biologa marina.

Durante le attività di monitoraggio che si svolgeranno sulla spiaggia di Laigueglia, gli alunni metteranno in pratica quello che avranno imparato in classe, effettueranno inoltre un monitoraggio dell’habitat della spiaggia usando gli stessi metodi utilizzati dai ricercatori. Grazie alla collaborazione con Reef Check Italia Onlus gli alunni potranno fare una vera e propria esperienza di citizen science.

Il valore aggiunto che l’amministrazione sta favorendo è la sinergia tra associazioni, imprenditori e cittadini, tutti con un obiettivo: valorizzare Laigueglia, il suo territorio e le valenze naturalistiche che lo caratterizzano.

Dichiara il sindaco:”Il mare e la costa fanno parte della nostra vita quotidiana e mi sembra doveroso per i nostri bimbi e non solo poterne parlare discutere capire e affrontare con conoscenza e competenza. Un plauso al progetto che sottolinea il nostro impegno rivolto alla valorizzazione e conoscenza del mare e della costa partendo dal nostro futuro rappresentato al meglio dai ragazzi delle nostre scuole”.