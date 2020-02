La viticoltura “eroica” in vetrina: nasce il corner della Tenuta Maffone

Cosa significhi Tenuta Maffone nel panorama enologico della Riviera lo sanno bene gli addetti ai lavori. Storia, passione, qualità di vigneti di Ormeasco e Pigato, tra i 500 e i 600 metri di Acquetico, frazione di Pieve di Teco, dove la cantina di Eliana Maffone e del marito Bruno Pollero è uno dei punti di riferimento per gli amanti del vino ligure. Per il suo Ormeasco, nelle diverse declinazioni (vincitore di numerosi premi di grande prestigio), il pigato, le bollicine 2 luglio, e ancora per il vivaio forestale, per l’olio…

Viticoltura eroica, la chiamano quelli bravi, per dire una viticoltura che si inerpica tra terrazzamenti e pendii, in cassette, a mano, con pochi se non niente mezzi meccanici per alleviare la fatica. In un lavoro fatto di sapienza, tradizione e passione, tre anni fa l’idea di aprire una vetrina, un punto vendita dove presentare i loro prodotti di eccellenza, a Pieve di Teco. Lavoro improbo, tra gli impegni in vigneto e cantina, le difficoltà burocratiche e tecniche per sistemare gli antichi muri di piazza Cavour, proprio sotto la torre dell’orologio. Alla fine il progetto è realtà, e il corner di Eliana e Bruno è realtà. E’ aperto ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.