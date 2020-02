La scuola primaria di Boissano salva un “pezzo” di Australia adottando un koala

Boissano. Si è meritata il ringraziamento ufficiale del WWF per l’iniziativa messa in atto dagli alunni della scuola “Gianni Rodari” di Boissano, che nelle scorse settimane hanno deciso di adottare un koala australiano.

L’idea è partita dai ragazzi della classe quinta: di fronte alla devastazione portata dagli incendi che negli ultimi due mesi hanno flagellato l’Australia, i bambini hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di fare qualcosa di concreto per salvare almeno un piccolo pezzo dell’ecosistema del continente oceanico.

Per questo motivo, impugnando alcuni cartelli raffiguranti gli animali simbolo dell’Australia, hanno letteralmente “marciato” nelle altre classi invitando i loro compagni a partecipare al progetto.

Il riscontro è stato molto positivo: tutti gli alunni del plesso dell’ Istituto comprensivo di Loano-Boissano hanno aderito con entusiasmo ed in pochi giorni, grazie alla preziosa guida delle insegnanti, i bambini hanno potuto adottare ufficialmente un piccolo koala.

A certificare ufficialmente l’avvenuta adozione un attestato rilasciato dal WWF, che ha voluto così ringraziare la scuola primaria “Gianni Rodari” di Boissano “per aver adottato il koala e aver contribuito in questo modo a salvare questa specie e l’ambiente in cui vive”.

Non è la prima volta che i ragazzi della classe quinta della scuola primaria di Boissano si attivano per una buona causa. A dicembre, infatti, gli alunni hanno dato vita, al di fuori dell’attività scolastica, ad un vero e proprio mercatino benefico: in cambio di una piccola offerta era possibile acquistare uno dei “lavoretti” realizzati dai bimbi utilizzando materiali naturali o di recupero. Tutto il ricavato è stato donato ad Amref, organizzazione internazionale che si propone di migliorare la salute in Africa.