La Playstation 5 e il gioco online: cosa è cambiato per il gaming in questi anni

Una delle notizie che più stanno tenendo banco, in chiave di gaming e di tecnologia, riguarda l’imminente uscita della Playstation 5. E’ iniziato tutto con un piccolo tweet, a cui subito si sono uniti articoli, basati tendenzialmente su rumors, poi confermati anche dalla casa madre Sony, che riguardavano il rilascio della console giunta ormai a un punto di svolta, dopo la PS4. La nuova Playstation 5 dovrebbe quindi competere con la nuova Xbox Series X, fermo restando che ad oggi la vera console innovativa e già disponibile sul mercato, resta la Nintendo Switch, prodotto che secondo il presidente della casa di Kyoto, è entrata nel pieno del suo ciclo vitale. Questo giusto per confermare che non c’è alcuna notizia ufficiale che riguarda il rilascio della Nintendo Switch Pro, anche se bisogna tenere conto di come la strategia per quanto riguarda il marketing, sia cambiata, con tempi di annuncio molto più stretti rispetto al passato.

Viviamo tuttavia in un’epoca dove la comunicazione mediatica diventa vitale, per un’azienda, così come per un prodotto. Non è un caso se attualmente tiene banco il dibattito di un possibile ritardo che potrebbero subire i lanci del nuovo iPhone 12 e della Playstation 5, sempre per via del Coronavirus, la pandemia che sta dettando la linea strategica, anche per quanto riguarda le uscite tecnologiche di questo 2020. Intanto i grandi appassionati di giochi, si stanno già interrogando su quale console sarà migliore, tra la Xbox Series X e la PS5, soprattutto in termini di fotorealismo, di interfaccia e di quello che interessa da vicino il gameplay di questa nuova piattaforma. Stiamo attraversando un periodo di grandi novità per quanto riguarda il settore del gaming, così come per le piattaforme di streaming, in termini di videoludica, mentre per quanto riguarda il settore del gambling, le novità saranno perlopiù programmatiche. Il gioco online ha conquistato durante gli ultimi anni il mercato europeo, dove l’Italia è stata uno dei Paesi più avanzati, sia in termini di software che di utenti attivi, per il settore dell’online casinò che ha raggiunto quote di mercato sempre più elevate, grazie anche all’utilizzo recente di dispositivi mobili quali smartphone e tablet, che hanno sostituito PC fisso e tablet, nel giro di qualche anno.

Tutto ciò ha ottenuto un grande successo e una risposta soddisfacente da parte del pubblico, che ha dettato la linea per le aziende coinvolte nel circuito del gambling online. I dati sono indicativi, visto che il gioco online oggi cresce in Europa in modo esponenziale, grazie agli utenti che accedono proprio attraverso i dispositivi mobili. Questo ha caratterizzato anche il trend odierno, sia per quanto concerne la fruibilità del gioco, sia in termini di sviluppo dei software e delle app per smartphone. Il punto di non ritorno tuttavia, per il sistema di gioco è stato rappresentato dalle piattaforme di gioco, dove oggi la massa critica di utenti si riversa, sia per il gaming, sia per il gambling online. L’offerta diventa sempre più differenziata, nel tempo, ma anche il profilo dell’utente muta e si modifica, in base al proprio gusto, alla fruizione del gioco e al tempo a disposizione. Motivo per cui il 2020 potrebbe essere un anno definitivo di svolta per il settore della videoludica, paragonabile in qualche modo anche alla nuova ero dello streaming digitale, che per quanto riguarda serie tv e film è stato rappresentato da Netflix. Lo stesso potrebbe presto accadere anche per il gioco online, durante il prossimo biennio.