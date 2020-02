Savona. Una grandissima folla si è radunata questo pomeriggio presso la chiesa del Santo Spirito e Concezione a Zinola per dare l’ultimo saluto a Mario Berruti, dirigente storico della Rari Nantes Savona. Era il marito della responsabile del settore nuoto sincronizzato biancorosso, Matilde Berio.

La piccola chiesa del quartiere savonese non è stata in grado di contenere le tantissime persone giunte appositamente per dire addio a Berruti: in tanti hanno dovuto seguire le esequie all’esterno dell’edificio.

Alla funzione erano presenti anche il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e l’assessore allo sport, Maurizio Scaramuzza. Non sono mancati i momenti di estrema commozione, come in occasione delle testimonianze e dei ricordi portati da una nipote, da una ex sincronette della società e dal figlio di Patrizia Giallombardo.

Oltre alla moglie Matilde, Berruti lascia i figli Claudia e Roberto, entrambi ex atleti Rari Nantes, e gli amati nipoti.