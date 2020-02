Cairo Montenotte. La Cairese replica alle affermazioni dell’ex tecnico Matteo Solari, in una lettera firmata da tutto l’ambiente valbormidese.

“Senza sapere come... pensavamo di aver perso, ieri, ad Albenga 15-3, invece scopriamo, dai giornali, di aver vinto 3-1″.

“Senza sapere come... nella gara di andata, dopo essere stati sotto di due reti e in dieci per quasi tutto il secondo tempo, ci siamo ritrovati sul 2-2, rischiando di vincere”.

“Senza sapere come… siamo quarti, a pochi punti da tre corazzate, costruite per vincere il campionato”.

“Senza sapere come... abbiamo il nostro capitano (ndr, Francesco Saviozzi) capocannoniere e siamo la seconda miglior difesa del campionato”.

“Qualcosa però sappiamo... che ogni partita la giochiamo con il cuore, la prepariamo nei minimi particolari, la sentiamo dall’inizio alla fine, combattiamo su ogni palla, e oltre alla tecnica mettiamo in campo il nostro spirito di squadra”.

“Domenica abbiamo lottato centimetro per centimetro su un campo di una società storica e blasonata, davanti ad una cornice di pubblico importante, per portare a casa il risultato”.

“Tornando a Cairo siamo felici, pur non avendo un budget fantastico, di giocacela, onestamente, con tutti, nello spirito sportivo”.

“Essere umili, a volte, paga di più di essere bravi”.

“Una stretta di mano, soprattutto per noi, vale di più di un contratto faraonico”.

“La maglia ed il rispetto dei dirigenti sono sacri”.

“Alla prossima, se ci sarà ancora una prossima e questa volta sapremo anche questo”.

I dirigenti, i giocatori, il capitano, lo staff tecnico e medico dell’A.S.D. Cairese 1919.