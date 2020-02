Karate Club Savona secondo tra le società alla European Cup Libertas

Savona. È ufficiale la convocazione di un atleta del Karate Club Savona nella Nazionale italiana per i prossimi campionati europei Cadetti specialità Kumite che si svolgeranno in Ungheria.

Tommaso Lorenzetti, 15 anni, farà parte della squadra azzurra che parteciperà all’evento sportivo continentale in programma da mercoledì 5 a domenica 9 febbraio a Budapest. La convocazione da parte della Federazione Italiana arriva dopo i brillanti risultati ottenuti nel corso del 2019, con la conquista di numerosi podi alle gare di ranking nella categoria Cadetti -52 kg ed il terzo posto alla Youth League di Jesolo. Tommaso è partito ieri per Lignano Sabbiadoro dove fino al 4 febbraio avrà luogo il ritiro degli atleti che parteciperanno alla competizione europea. Molto soddisfatti i suoi tecnici, che lo seguono fin da piccolo intravedendo per lui una brillante carriera.

Questo prestigioso risultato viene a seguito anche dell’ultima brillante prestazione ottenuta da Tommaso venerdì 17 gennaio al Gran Prix di Croazia, ultima gara di test prima delle convocazioni ufficiali della Nazionale giovanile. Il Karate Club Savona si è presentato all’evento schierando solo un atleta che ha però conquistato il gradino più alto: Lorenzetti infatti ha primeggiato tra i Cadetti 52 kg.

Domenica 26 gennaio il Karate Club Savona ha partecipato alla European Cup Libertas, in programma a Caorle. Per il team savonese, accompagnati da Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia, hanno preso parte all’evento 24 atleti, che si sono comportati tutti ottimamente, conquistando numerose medaglie ed ottenendo il secondo posto nella classifica per società su settantacinque sodalizi presenti.

Hanno conquistato la medaglia d’oro Caleffi Alessio (JU 61 kg), Domi Saimon (U14 50 kg), Manca Perotti Beatrice (CA +54 kg), Marenco Maya (U12 30 kg), Musso Roberta (U12 +40 kg), Odello Andrea (U14 40 kg).

Medaglia d’argento per Campo Arianna (U12 30 kg), Genta Micol (CA 42 kg), Giordani Paola (CA +54 kg), Pugliaro Irma (ES 47 kg), Scarpa Alessio (U12 35 kg),

Hanno ottenuto la medaglia di bronzo Genta Jacopo (ES 40 kg), Nolesio Sofia (U12 35 kg), Polerà Marco (JU 68 kg), Zamagni Mattia (ES V/B 50 kg).