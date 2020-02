Juniores, Vado contro Milano City: la cronaca in diretta (live)

RISULTATO (live): VADO 0-1 MILANO CITY

Vado Ligure. Oggi allo stadio Ferrucio Chittolina di Vado Ligure va in scena una delle sfide della ventiduesima giornata del campionato di Juniores Nazionale (Girone A). Il match odierno mette di fronte Vado e Milano City, due formazioni pronte a dare il tutto per tutto per ottenere i tre punti e far gioire i propri tifosi. I padroni di casa, forti della vittoria nel derby contro il Savona, si presentano davanti al loro pubblico con l’obiettivo di stupire ancora. I rossoblù vincendo darebbero infatti seguito alle ultime buone prestazioni casalinghe e potrebbero anche continuare a sperare di acciuffare la zona playoff. Gli ospiti invece, ottenendo il massimo risultato, accorcerebbero proprio sui locali. Una cosa possiamo dirla: in questa partita lo spettacolo sembra assicurato.

Il Vado allenato da Monte si schiera con Bracco, Gandolfo, Meta, Rolla, Merlino, Daudo, Gaggero, Vignola, Pregliasco, Oggianu e Criscito

A disposizione ci sono Ghizzardi, Turone, Diarea, Abdoulay, Risso, Berruti, Parascosso e Cirillo

Il Milano City di mister Porro risponde con Zini, Perpignani, Imperiali, Volta, Cupola, Traina, Rinaldi, Giurato, Celichini, Alfarone e Sofio

In panchina si accomodano Soliman, Cislaghi, Dylgeri, Leotta, Kane, Maciariello, Di Cristo, Guerrini e Ceruzzi

Arbitra Mattia Romeo della sezione di Genova, assistito da Mario Preci e Florjana Doci (sez. di Savona)

Alle 15:03 il direttore di gara fischia l’inizio del match e sono subito gli ospiti a rendersi pericolosi

Al 1’ pronti via e sono i milanesi a creare immediatamente un’occasione: l’attaccante nota Bracco fuori dai pali e calcia, ma il pallone deviato termina a lato

Al 4’ ecco la risposta del Vado con il tiro ravvicinato di Vignola, il quale però si spegne sull’esterno della rete

Al 15’ dopo una fase di stallo arriva un episodio contestato: Bracco stende un attaccante lanciato verso la porta e l’arbitro estrae il cartellino giallo. I giocatori e i tifosi ospiti protestano, ma la decisione ormai è presa

Al 17’ grandissima occasione per i padroni di casa! Daudo imbecca Pregliasco con un filtrante spettacolare, ma l’attaccante spreca tutto angolando troppo la conclusione

Al 21’ si sblocca il match. Gli ospiti passano in vantaggio grazie a Celichini, che concretizza il perfetto cross del compagno: 0-1 Milano City!

Al 23’ arriva la reazione del Vado con la conclusione dalla lunga distanza di Oggianu, la quale però termina alta (seppur di poco)