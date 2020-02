“Italia Viva”: Barbara Pasquali e Andrea Rovere nominati delegati della Provincia di Savona 

Savona-Albenga. Sono Barbara Pasquali di Savona e Andrea Rovere di Albenga i nuovi delegati provinciali di “Italia Viva” nel savonese. Ieri (sabato 22 febbraio) ha iniziato i suoi lavori l’Assemblea Nazionale di Italia Viva nella forma prevista dallo Statuto.

“L’Assemblea nazionale, che è presieduta dalla Presidente e dal Presidente nazionali, – hanno spiegato da Italia Viva, – ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell’Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali”.

“L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica dell’Associazione attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’ufficio di Presidenza o dal Comitato nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Per la Provincia di Savona sono stati delegati: Barbara Pasquali, avvocato savonese, Capogruppo di Italia Viva nel Consiglio Comunale di Savona e membro del direttivo di ANCI Liguria; Andrea Rovere, Imprenditore turistico di Albenga, gia’ consigliere comunale, responsabile della segreteria del vice presidente della Regione Liguria, presidente IPS.

A loro si aggiungono i Coordinatori Territoriali Danja Stocca e Matteo Calcagno quali membri di diritto.