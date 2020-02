Investito da un’auto a Mallare, ora Nerino cerca una nuova famiglia

Mallare. “Un giovane gattino nero è stato investito a Mallare, riportando una grave ferita ad una zampa”. La segnalazione arriva dai volontari della Protezione Animali savonese, che lo hanno preso in consegna dai primi soccorritori.

“Il Comune, malgrado l’obbligo da ormai da vent’anni di farsi carico dei gatti liberi feriti e malati, non ha ancora provveduto. In sua vece, come accade da anni, se ne è quindi fatto carico l’Enpa, a proprio spese e mezzi, per evitare che gli animali bisognosi siano vittime dell’inadempienza di sindaci poco sensibili; l’associazione ha inviato l’ennesimo fax di segnalazione al primo cittadino mallarese ed attende sollecitamente una risposta che confermi l’avvio di un servizio di cura e custodia dei felini del paese o l’individuazione dell’associazione convenzionata incaricata”.

Nerino è guarito e, malgrado sia ancora un po’ diffidente, attende una famiglia paziente che lo voglia adottare, in cambio comunque di affetto che dimostra ora ai volontari che lo curano; gli interessati possono incontrarlo presso la sede dell’Enpa, in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.