Mallare. Ha finalmente trovato casa Nerino, il micio investito da un’auto a Mallare e a favore del quale quale Enpa aveva lanciato un appello per una adozione del cuore.

Il micio aveva riportato una grave feria ad una zampa, ma dopo un mese di cure è riuscito a guarire. Ora potrà iniziare la sua nuova vita.

Foto 2 di 2



Nel frattempo prosegue la querelle tra la Protezione Animali e Flavio Astiggiano, sindaco di Mallare, a proposito degli “obblighi” a cui sono chiamati i Comuni nella gestione degli animali randagi presenti sul territorio.

“Positivamente sbalorditi di aver ottenuto risposta, dopo trent’anni di lettere, raccomandate e fax di segnalazioni al comune di Mallare di cani randagi e gatti feriti e malati soccorsi dall’Enpa, per richiamare chi era tenuto a farlo secondo gli obblighi di legge”, i volontari rispondono: “La lettura dell’ultimo fax inviato, cui fa riferimento, prova che Enpa ha chiesto, come ancora sollecita, di attivarsi per provvedere al ricovero ed alla cura dei gatti liberi feriti e malati, anche con convenzione con associazione animalista e non necessariamente con l’Enpa; chiedeva inoltre di conoscere le modalità per ottenere il rimborso delle spese sostenute per Nerino ma, da 4 gennaio, non ha avuto alcun riscontro diretto”.

“Aperti comunque al dialogo e lieti di sapere che la nuova amministrazione ha a cuore i piccoli amici a quattro zampe, contatteranno il primo cittadino per avviare gradite collaborazioni”.