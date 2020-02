Varazze. Due tipiche giornate di scirocco hanno caratterizzato il secondo fine settimana della 44 Winter, seconda manche del 30° Campionato Invernale del Ponente, condizioni che hanno permesso al comitato di disporre il campo di regata davanti a Varazze.

Dopo una breve attesa il sabato mattina è entrato un vento leggero attorno ai 7-8 nodi, con direzione 95°, che ha visto le 23 imbarcazioni delle classi ORC/IRC prendere il via alle 12,40, seguite 10 minuti più tardi dai 13 Gran crociera.

In ORC vittoria di Rewind, l’X-35 di Fabio Caroli, Yacht Club Savona, davanti a N2O, il Dufour 36P di Emanuele Chiabrera, Yacht Club Sanremo, e a Controcorrente, l’XP 33 di Luigi Buzzi, Club Nautico Celle.

In IRC primo Stupeficium, il Proto di Matteo Burello, Cus Vela Milano, davanti a Controcorrente e Roby e 14.

Fra i Gran Crociera vittoria di Mediterranea, l’X-362 di Marco Pierucci, Club Velico Canottieri Domaso, davanti a Fiore Blu, il First 47.7 SD di Alfonso Sicignano, Varazze Club Nautico, e ad Angelica, l’Oceanis 323 di Vittorio Giardini, Varazze Club Nautico.

Tempo coperto anche la domenica mattina, con vento già dichiarato sui 10-12 nodi da 60°, che ha consentito di dare la partenza quasi in orario, con gli ORC/IRC che superavano l’allineamento alle 10,43. Sul finire, il vento è andato a rinforzare girando a destra di circa 30°, ma senza invalidare la regata, mentre il cielo si schiariva.

In ORC overall primo N2O, seguito da Voscià, il Comet 45 S di Aldo Resnati, LNI Milano, e da Sangria, l’Elan 31 di Carlo Tadeo, Forza e Coraggio Le Grazie.

In IRC primo Controcorrente davanti a Roby e 14 e a Spirit of Nerina, l’X-35 OD di Paolo Sena, Varazze Club Nautico.

Vittoria in Gran Crociera per Bilbo, l’Oceanis 331 di Mario Scolari, Varazze Club Nautico, davanti a Mediterranea e Angelica.

A una sola regata dalla fine le classifiche della 44Winter vedono in testa N2O in ORC, Controcorrente in IRC e Mediterranea in Gran Crociera, mentre quelle del Campionato Invernale del Ponente vedono al primo posto N2O in ORC, Spirit of Nerina in IRC e Mediterranea in Gran Crociera.

I distacchi non sono elevati e potranno essere messi in discussione nell’ultima prova, prevista per sabato 15 febbraio, con eventuale prova di recupero e premiazione domenica 16 dei vincitori del 30° Campionato Invernale del Ponente.