“Ingresso permesso ad un paziente alla volta”: folla e caos fuori dai Centri Salute

Provincia. È una situazione che si è registrata in maniera massiccia questa mattina, ad Albenga (come documentano le foto di IVG.it), ma non solo.

Complice la psicosi da Coronavirus, unita all’ordinanza emanata da Regione Ligure e alle disposizioni del Governo, è assalto anche ai Centri Salute del savonese con conseguente caos.

Fuori da Albenga Salute, infatti, sono stati apposti alcuni cartelli: uno riportante le indicazioni del Ministero e l’altro che recita “Ingresso permesso solo ad un paziente alla volta” per cercare di evitare ogni tipo di assembramento.

Le indicazioni, comunque, restano le stesse: per i sintomi influenzali potenzialmente a rischio (febbre sopra 37,5, naso che cola, tosse, dolori muscolari e difficoltà respiratorie), chiamare subito il 112.