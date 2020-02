Infrastrutture, Righello (Pd): “Dal governo decreto ad hoc per Funivie e impegno per il raddoppio ferroviario in Valbormida”

Altare. “Abbiamo bisogno di infrastrutture, di sviluppo e di nuove opportunità di occupazione per far rinascere la nostra terra”. Ne è convinto il consigliere regionale del Pd Mauro Righello, che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione del nuovo viadotto di Madonna del Monte della A6 e oggi sarà presente all’incontro sul tema delle infrastrutture che vedrà protagonista il ministro Paola De Micheli.

“Oggi è una giornata importante – dice Righello – Ringrazio Autostrade per il lavoro fatto ed il ministro De Micheli per la sua presenza. Sono passati tre mesi da quel 24 novembre e da quella tragica alluvione che ha isolato la Valbormida. Oggi finalmente la A6 è tornata a funzionare con piena operatività. Ma c’è tanto ancora da fare: oggi col ministro parleremo di Funivie, un’altra realtà molto importante dal punto di vista di lavoro e ambiente, e di ferrovie. Su queste questioni c’è un impegno concreto da parte del governo e io credo che questi siano i punti di partenza per la rinascita della nostra terra”.

Per i lavoratori di Funivie “la buona notizia è che il governo ha preparato un decreto ad hoc per sostenere sia la cassa integrazione dei lavoratori che il ripristino di quella struttura molto importante per portare il carbone dagli Alti Fondali fino a Bragno. Sono 4 milioni di euro di investimento”.

Funivie, ferrovie e anche la Albenga-Predosa, ritenuta una possibile, fondamentale alternativa alla A10: “Su questo fronte credo che la giunta regionale si sia mossa con un certo ritardo. Occorre ragionare sul concreto, su infrastrutture subito attivabili. Per dare risposte subito alla nostra terra”.