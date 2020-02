Infarto al centro massaggi, muore un 56enne

Albenga. Un uomo di 56 anni è deceduto ieri sera per un malore mentre si trovava all’interno di un centro massaggi in via La Malfa ad Albenga.

L’allarme è scattato intorno alle 20.20. Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Alassio, ma all’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare il decesso sarebbe stato un infarto. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.