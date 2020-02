Incidente in A6, perde il controllo del mezzo e l’auto si ribalta: soccorsi mobilitati

Millesimo-Altare. Allarme, intorno alle 20,30, per un incidente stradale che si è verificato sulla A6 Torino-Savona, tra Millesimo e Altare, in direzione Savona.

Stando alle prime informazioni ricevute, pare che un uomo, alla guida della sua auto, abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce rossa di Millesimo e del personale medico del 118.

Nonostante la dinamica e l’impatto violento, per fortuna non ha riportato ferite gravi ed è stato trasporto, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.