Incidente in A10 tra Arenzano e Varazze, coda di 4 chilometri

Varazze. Un incidente si è verificato poco prima della 16 sulla A10, nel tratto compreso tra Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia.

Si stanno verificando, quindi, code per almeno 4 chilometro, come segnala la polizia stradale, con conseguenti disagi per la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Autostrade per l’Italia consiglia di entrare a Varazze, per chi viaggia verso ponente, mentre l’uscita è consigliata ad Arenzano per chi viaggia verso Genova.