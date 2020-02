Incidente ad Albisola, ferito centauro

Albisola Superiore. Incidente stradale questa mattina ad Albisola Superiore, in via Alessandria, lungo la strada che conduce alla frazione di Luceto.

Secondo quanto appreso, intorno alle 7.45, il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra sull’asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari il motociclista, un 50enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Stando a quanto riferio non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Resta ancora da accertare i motivi del sinistro stradale e la perdita di controllo del mezzo da parte del centauro.