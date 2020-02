Inchiesta viadotti autostrade, Cassazione conferma interdizione per tecnici Spea

Genova. Interdizione confermata per gli ex tecnici e dirigenti Spea coinvolti nell’inchiesta sui falsi report sui viadotti autostradale. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso di alcuni degli 10 ex dipendenti della società del gruppo Atlantia, interdetti dal tribunale del Riesame su richiesta della procura di Genova.

Il pubblico ministero Walter Cotugno aveva chiesto due volte arresti e interdizioni ma il gip aveva respinto. Il magistrato aveva fatto appello chiedendo l’interdizione per un anno per tutti. Dopo la decisione degli Ermellini la decisione diventa definitiva e verrà comunicata agli ordini professionali di competenza per l’esecuzione della misura.

Secondo l’accusa, i tecnici non avrebbero eseguito le ispezioni nei cassoni, i tunnel sotto il manto stradale, di fatto dando una valutazione della salute dei viadotti senza avere controllato un elemento importante.