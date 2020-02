Il Roma Caput Mundi 2020 è alle porte

Siamo quasi giunti al calcio d’inizio della 14ª edizione del tradizionale torneo che aprirà la stagione delle selezioni Lnd e che si svolgerà dal 17 al 21 febbraio.

Otto quotati team tra club e rappresentative si affronteranno sui campi della provincia di Roma e Frosinone nell’ambito della rassegna internazionale per under 18 organizzata dal Comitato Regionale Lazio. Si tratta di Galles, Grecia, Inghilterra, Kosovo e Moldova, per l’Italia ecco il Frosinone, la Rappresentativa del CR Lazio e la Rappresentativa Under 18 LND (che nell’ultimo test di preparazione ha battuto la primavera del Pescara per 4 a 3) allenata da Giuliano Giannichedda.

Il cammino verso la finale allo stadio “Anco Marzio” di Ostia (venerdì 21 alle ore 11) inizierà da una prima fase eliminatoria a gironi con tre giornate da disputare lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20. Tutte le partite si disputeranno alle ore 14.30. Mercoledì 19 alle 10 si terrà invece la cerimonia ufficiale del torneo al Salone d’Onore del CONI a Roma, dove saranno presenti alte cariche delle istituzioni e dello sport insieme alle delegazioni delle formazioni partecipanti.

L’Under 18 LND, seconda nell’albo d’oro dietro la Romania con quattro titoli vinti (2009, 2014, 2015 e 2019), si presenta all’appuntamento da campione in carica: lo scorso anno infatti la formazione di De Patre superò 2-1 i pari età del CR Lazio, già avversari nelle finali del 2014 e del 2015.Spiace che nessun giovane calciatore ligure leva 2002 (ben 6 società giocano nel girone A della serie D per non parlare dell’Eccellenza) abbia superato il barrage di ingresso, specie in considerazione del fatto che in questa categoria la nostra realtà territoriale (vedi Torneo delle Regioni) e provinciale in particolare (il Savona è giunto alle fase finale nazionale Allievi) abbia ottenuto significativi riconoscimenti.

CALENDARIO

1ª giornata – 17 febbraio ore 14.30

Girone A

Under 18 LND-Inghilterra (Comunale di Artena, RM)

Moldova-Galles (“Luigi Ariola” di Cave, RM)Girone B

CR Lazio-Grecia (“Roberto Abbafati” di Lariano, RM)

Kosovo-Frosinone (“Piergiorgio Tintisona”di Paliano, FR)

2ª giornata – 18 febbraio ore 14.30

Girone A

Moldova-Inghilterra (“Angelo Collacchi A” di Segni, RM)

Galles-Under 18 LND (“Roberto Pera B”‘ di San Cesareo, RM)

Girone B

Frosinone-CR Lazio (“Andrea Caslini” di Colleferro, RM)

Grecia-Kosovo (“Ludovico Galeotti’ di Carpineto Romano, RM)

3ª giornata – 20 febbraio ore 14.30

Girone A

Under 18 LND-Moldova (Comunale “Gillaro” di Monte Compatri, RM)

Inghilterra-Galles (Comunale B di Valmontone, RM)

Girone B

Kosovo-CR Lazio (“8 Settembre” di Frascati, RM)

Frosinone-Grecia (Comunale di San Giovanni Incarico, FR)

FINALE – 21 febbraio ore 11

Vincente A-Vincente B (“Anco Marzio” di Ostia Lido, RM)