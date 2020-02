Loano. Secondo successo consecutivo per il Basket Loano, che vince per 86-90 sul difficile campo di Ospedaletti.

Primo quarto in sostanziale equilibrio, nel quale i ragazzi loanesi cercano di arginare il divario fisico a rimbalzo, mentre con una positiva difesa e buone soluzioni in attacco riescono a rimanere a contatto con gli avversari.

Il secondo periodo continua sulla falsariga del primo, ma è Loano che nel finale di quarto riesce a prendere tre punti di vantaggio e ad arrivare a metà partita avanti 47 a 44.

Nella frazione i loanesi provano a scappare, arrivando anche ad avere 9 punti di vantaggio, ma l’Ospedaletti rimonta e si riporta sotto, ricucendo fino a 3 lunghezze di scarto.

Nell’ultimo quarto il punteggio rimane costantemente in bilico, fino a quando, a 4″8 secondi dalla fine, i ragazzi loanesi su una rimessa offensiva mettono il canestro che vale la partita.

Il coach Alessandro Taverna commenta: “I ragazzi son stati bravi a lottare per tutta la partita, non era facile rimanere sempre a contatto nonostante il divario fisico elevato, bisogna continuare a lavorare in palestra perché le prossime partite saranno durissime”.

La prima di queste è in programma domenica 9 febbraio alle ore 18 a Chiavari, contro l’Aurora Basket. In classifica il Loano Garassini occupa la quarta posizione in solitaria, con 16 punti.

Il tabellino del Basket Loano: Fumagalli 2, Giromini 12, Tassara 20, Angelucci 3, Borgna 22, Bussone 26, Panizza 3, Altamura 2, Scarato, Piccardo, Vaccarezza. All. Taverna, ass. S. Volpi.