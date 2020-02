Savona. Salgono ormai a più di 10.000 gli studenti di seconda media coinvolti dal 2008 ad oggi, in 230 visite aziendali.

Sono numeri che confermano il successo di un progetto, Fabbriche Aperte® che anche nel 2020 evidenzia una crescita sia come numero di aziende coinvolte – quest’anno 24 – e di classi partecipanti, ben 48 per un totale di 1.100 studenti, insieme a circa un centinaio di docenti.

Il progetto nato come iniziativa di orientamento scolastico, negli anni, ha creato tra scuola e mondo dell’impresa un dialogo efficace per far conoscere le industrie savonesi e le richieste di professionalità da parte del mondo del lavoro.

Infatti, la scelta della scuola superiore è spesso la prima decisione, con conseguenze di lungo periodo, nella vita di un giovane e può determinarne gli orizzonti formativi e lavorativi in modo significativo. La scelta, perciò, va effettuata acquisendo, anche dal territorio, il maggior numero di informazioni disponibili sulle esigenze del tessuto produttivo, grazie anche ad iniziative come Fabbriche Aperte.

Voluta dall’Unione Industriali di Savona, con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ed il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, l’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto della Regione Liguria nell’ambito del progetto di orientamento “ #Progettiamocilfuturo – fase 2” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal FSE e realizzata da ALISEO -Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

La tredicesima edizione, quella 2020, è iniziata con la preparazione in classe attraverso il depliant Fabbriche Aperte® ed il gioco “Alla conquista di una mente scientifica” secondo il format originale di Noisiamofuturo® che ha trasformato gli studenti in veri propri reporter capaci di raccontare, in modo efficace ai loro coetanei ed alle loro famiglie, le aziende che visitano, affiancati dai loro insegnanti, dai membri dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

Un viaggio tra reparti di produzione, laboratori, magazzini, uffici, alla scoperta di processi, competenze e professionalità, innovazione ed eccellenze.

“Siamo orgogliosi del successo dell’iniziativa, fortemente voluta da Regione Liguria – ha affermato Ilaria Cavo, assessore alla Formazione di Regione Liguria – Il nostro impegno in #Progettiamocilfuturo negli ultimi tre anni ha dato i suoi frutti. Un progetto nato per supportare l’orientamento scolastico, che ha offerto la possibilità ai giovani, alle prese con la scelta della scuola superiore, di conoscere le aziende del territorio e le figure professionali maggiormente ricercate dal mondo del lavoro. Lo stretto collegamento fra la formazione e le aziende è fondamentale per dare efficacia all’orientamento che quest’anno vede crescere ulteriormente sia il numero di studenti sia il numero delle aziende coinvolte in Fabbriche Aperte. É bello vedere come i giovani siano stati portati “sul campo”, a svolgere le attività quotidiane nelle realtà produttive. Continueremo a aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro di domani attraverso un rapporto sempre più sinergico con le aziende del territorio”.

“I giovani sono la risorsa più importante di un sistema economico locale che vuole essere contemporaneo, competitivo e capace di evolversi con la rapidità che oggi viene richiesta dal sistema economico globale. Fabbriche Aperte si rivolge ai giovani per aiutarli e sostenerli nella scelta migliore del loro percorso scolastico futuro, portandoli a conoscere nell’intimo il mondo delle imprese, con le loro produzioni e le persone che in essere lavorano. La Camera di Commercio – dichiara Luciano Pasquale, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona – rappresenta l’economia del territorio e dunque sostiene e contribuisce a questa iniziativa. Per noi è il precursore necessario e fondamentale per l’acquisizione delle capacità culturali e tecniche dei nostri giovani e permettere loro di incontrare le migliori opportunità di lavoro. Al tempo stesso le aziende possono accrescere il loro patrimonio di intelligenza, di sapere e di innovazione continua”.

“Ritengo il progetto lodevole per la sua concretezza. Orientare i ragazzi di seconda media avvicinandoli al mondo del lavoro e offrire l’opportunità di conoscere di persona alcune delle più importanti realtà produttive della Provincia è molto utile. Il contesto portuale con le sue variegate attività rappresenta per la nostra regione un asset industriale strategico e proprio tramite la conoscenza diretta gli studenti possono scegliere più consapevolmente il loro indirizzo di studi futuro. E’ per questi motivi che rinnoviamo l’apprezzamento della Autorità di Sistema portuale al progetto Fabbriche Aperte”. Questo il commento del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini.

“Fabbriche Aperte è un progetto fondamentale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, per farli incontrare con le nostre aziende e per far conoscere loro le tantissime opportunità presenti sul nostro territorio. Siamo lieti e orgogliosi che questa iniziativa, nella quale abbiamo creduto e investito fin dal primo giorno, sia ormai diventata un appuntamento immancabile e di rilievo per la provincia di Savona e per tutta la Liguria. La continua crescita, con i numeri importanti circa la partecipazione degli studenti, affiancata dalle statistiche che mostrano un aumento di iscrizioni negli istituti tecnici e verso percorsi formativi tecnici scientifici, sono risultati concreti che rappresentano l’ulteriore conferma della validità del progetto. Una strada obbligata, per garantire un futuro ai nostri giovani e alle nostre aziende” affermano dall’Unione Industriali di Savona.

Intanto ferve il lavoro degli studenti che visita dopo visita, con videoriprese, interviste e brevi redazionali, realizzeranno il Tg Fabbriche Aperte®. Una produzione video originale, in cui i ragazzi divulgano contenuti relativi a produzioni, figure professionali, innovazione e ricerca delle aziende savonesi con un linguaggio fresco ed immediato e di forte impatto comunicativo. Come ogni anno il TG Fabbriche Aperte®, insieme alla premiazione dei vincitori del gioco “Alla conquista di una mente scientifica” caratterizzerà le due cerimonie finali organizzate al Teatro Chiabrera a Savona.

Gli Istituti comprensivi del territorio coinvolti in questa tredicesima edizione sono: Istituto Comprensivo Albenga I, Istituto Comprensivo Albisole, Istituto Comprensivo Cairo Montenotte, Istituto Comprensivo Carcare, Istituto Comprensivo Finale Ligure, Istituto Comprensivo Loano, Istituto Comprensivo Millesimo, Istituto Comprensivo Quiliano, Istituto Comprensivo Savona I, Istituto Comprensivo Savona II, Istituto Comprensivo Savona III, Istituto Comprensivo Savona IV, Istituto Comprensivo Spotorno, Istituto Comprensivo Vado Ligure, Istituto Comprensivo Val Varatella, Istituto Comprensivo Varazze-Celle.

24 invece, le aziende che si sono messe a disposizione dei ragazzi: A.D.R.- Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., APM Terminals S.p.A., Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Bombardier Transportation Italy S.p.A., Cabur S.r.l., Continental Brakes Italy S.r.l., ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., Icose S.p.A., Infineum S.r.l., La Filippa S.r.l., Loano Due Village, Matrunita Mediterranea S.r.l., Noberasco S.p.A., Piaggio Aerospace S.p.A, Reefer Terminal S.p.A., Verallia Italia S.p.A., Schneider Electric S.p.A., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.p.A., Trenitalia S.p.A., Vetreria Etrusca S.p.A.