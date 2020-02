Giorno del ricordo, le celebrazioni a Savona: messa officiata dal vescovo Marino

Savona. Lunedì prossimo, 10 febbraio, anche a Savona sarà celebrato il Giorno del Ricordo, solennità civile che commemora le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Per l’occasione, il vescovo Calogero Marino celebrerà, alle 17, nella cappella delle suore di N.S. della Neve in via Manzoni, una messa per gli esuli giuliano-dalmati.

A seguire, alle 18, si recherà presso il monumento “Rintocchi e memorie” di piazza Mameli per la consueta cerimonia di omaggio ai caduti.