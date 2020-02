Giorno del Ricordo, il vicesindaco di Savona Arecco: “Siano ricordate le persone,i loro volti, le loro famiglie”

Savona. “Lunedì 10 sarà il Giorno del Ricordo, Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per ‘conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale’ è per me dunque stato un onore introdurre il convegno.”

A parlare è il vicesindaco di Savona Arecco a margine del convegno, tenutosi ieri nella Sala Rossa del comune ed organizzato dal Comitato Familiari delle Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate e dall’Associazione Nazionale Noi per la Famiglia.

“Tutti noi sappiamo quanto e quale strumentalizzazione sia stata fatta negli anni, sul riconoscimento di tali fatti, credo e voglio sperare che dinanzi a certi orrori, che evidenziano la parte più oscura dell’animo umano, nessuno, almeno in questa sede, possa eccepirne la gravità, resa sicuramente ancora più comprensibile ed immediata, dalla narrazione della Famiglia Benvenuti che ringrazio”. Ha sottolineato il vicesindaco Arecco nell’apertura della conferenza.