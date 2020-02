Giornata del malato: il vescovo Calogero Marino in visita all’hospice Rossello

Savona. Domani pomeriggio, martedì 11 febbraio, nel giorno in cui la Chiesa celebra la XXVIII Giornata mondiale del malato, in ricordo dell’apparizione a Lourdes della Beata Vergine a Bernadette, il vescovo Calogero Marino si recherà all’Hospice Rossello per un momento di preghiera e incontro con i singoli pazienti nelle loro stanze e impartirà il sacramento dell’unzione degli infermi “Nella stessa giornata.

Prima della visita agli ospiti della struttura, si terrà un momento formativo per il personale sanitario il cui argomento sarà il messaggio del Papa per la giornata mondiale del malato” spiega fra Giuseppe Maffeis, francescano responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute.

L’iniziativa segue la celebrazione della giornata del malato a livello diocesano che si è svolta ieri pomeriggio a Valleggia con la Messa celebrata dal vescovo Marino assieme al parroco don Michele Farina e alla stresso fra Maffeis.