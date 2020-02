Quiliano. Domenica 2 febbraio si è svolta a Pietra Ligure la prima prova del campionato individuale Silver LA-LB -LC della Federazione Ginnastica d’Italia.

Per la Polisportiva Quiliano sono scese in pedana 21 ginnaste e ben 16 sono stati i piazzamenti sul podio conquistati.

Ad aprire la competizione sono state le atlete del Livello A dove le piccole Caterina Oddera, Carola Dodino e Gaia Gaggero categoria A1 hanno fatto l’en plein conquistando le prime tre posizioni, meritandosi un particolare plauso in quanto erano alla primissima esperienza nelle gare FGI.

Nella categoria A2 vittoria di Margherita Bizzarri seguita al quarto posto da Serena Nicolini, al quinto da Elena Mallone ed al settimo da Margherita Bosano. Piazzamenti ottimi visto l’alto numero di partecipanti in questa categoria.

Nelle Allieve 3 Gaia La Marca con una brillante esecuzione ad entrambi gli attrezzi si è aggiudicata la medaglia di bronzo.

Passando al Livello B, troviamo un meritatissimo argento di Monia Vignolo nella categoria A2 mentre nelle A4

Eva Gianuzzi e Rachele Sordo, davvero impeccabili, hanno conquistato rispettivamente il secondo ed il terzo gradino del podio.

Un po’ di rincrescimento per Melissa Ocampo che per soli 10 centesimi di punto ha sfiorato il podio e si è classificata quarta nella categoria Junior 2.

Le ultime e scendere in pedana sono state le ginnaste del Livello C, il più impegnativo. Ed anche qui non sono mancate le soddisfazioni per la Quiliano Ritmica. Carlotta Negro, all’esordio in questo livello, ha vinto nella categoria A2, Amelie Diabatè è giunta seconda tra le Allieve 3, Alessia Cancellara e Vittoria Mustacchio si sono piazzate rispettivamente prima e seconda nelle Allieve 4.

Bravissime anche le più grandi. Nelle Junior 1 Adele Geddo ha sbaragliato ben dodici avversarie conquistando l’oro, così come Alice Ciciliot nelle Senior 1. Per concludere, bronzo nelle Junior 2 ottenuto da Martina Formento seguita da Elena Giusto sesta e da Emma Morielli nona.

Senza dubbio la stagione agonistica è iniziata alla grande per il sodalizio quilianese ed è grande la soddisfazione del presidente Aureliano Pastorelli, dei dirigenti e dello staff tecnico coordinato da Stefania Pavero.