Ginnastica ritmica, medaglia d’argento per Giulia Gossetti ai campionati regionali Silver

Quiliano. Ancora un successo per la Polisportiva Quiliano Ritmica ai campionati regionali Silver FGI.

Sabato 15 febbraio, a Taggia, Giulia Gossetti, classe 2002, si è aggiudicata una meritatissima medaglia d’argento nella categoria Senior 2 livello D. Con una prestazione impeccabile alle clavette ed una buona esecuzione alla palla, Giulia, unica savonese in questa competizione, ha riscosso il consenso del pubblico e della giuria che le ha assegnato ottimi punteggi (11.500 alla palla e 12.175 alle clavette).

Ennesima soddisfazione per il team quilianese che vede gratificato con i risultati l’impegno ed il lavoro quotidiano di tecnici e dirigenti.

“Un meritato riconoscimento” affermano il presidente Aureliano Pastorelli e la direttrice tecnica Stefania Pavero.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 marzo proprio a Quiliano, dove scenderanno in gara per la seconda prova individuale Fgi le ginnaste dei livelli A, B e C e dove la società di casa schiererà oltre trenta partecipanti, con la speranza di bissare gli eccellenti risultati della prima prova.