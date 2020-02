Gastronomia, mercatini, feste di carnevale, sport: uno stuzzicante fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “Sereno d’inverno e pioggia d’estate non producono mai miseria”, dice il proverbio. Nonostante siamo ancora nella stagione fredda le atipiche miti temperature di questo periodo non fanno andare sicuramente “in miseria” il fine settimana. Anche quello che stiamo attraversando oggi è foriero di invitanti IVG Eventi.

Savona sarà la “regina” del weekend con ben due manifestazioni. Nel centro storico tornano infatti “Art & Ciocc”, il tour dei cioccolatieri italiani con le più deliziose specialità regionali e le loro fantasiose “opere d’arte”, e il “Desbarassu”, in cui i negozianti proporranno incredibili sconti.

Il divertimento e l’allegria del Carnevale dei Bambini riempiranno la giornata, le vie e le piazze di Pietra Ligure, dove avrà un ruolo di primo piano anche il Parco Natura Asinolla.

Invece a Quiliano si “respireranno” adrenalina pura e sana competizione grazie all’apertura del Campionato Nazionale di Ju Jitsu Csen.

Infine i “tradizionalisti” non dovranno mancare a due importanti appuntamenti con la musica. Nel primo caso quella di Fabrizio De Andrè, con il quale idealmente andremo da Finale Ligure alla sua Genova nello spettacolo “Vieni con me nei caruggi”. Nel secondo quella dei Pentatrè, che regaleranno le loro sublimi melodie ad Albenga.

Savona. Fino a domenica 23 febbraio torna “Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri”, grande rassegna del cioccolato artigianale in cui si possono degustare golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato.

Opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato, senza tralasciare salute e benessere, con un’attenzione anche al cioccolato e ai dolci senza glutine, biologici, vegani e senza zucchero.

Novità di quest’anno è il pregiato Cioccolato di Modica, che vanta un’antica lavorazione di origine settecentesca e una fama mondiale, che sta nella semplicità della lavorazione, nella masticazione granulosa e friabile, grazie sia alla mancanza della fase di concaggio sia allo zucchero in cristalli, e nell’assenza di sostanze estranee (grassi vegetali, latte, lecitina di soia).

Sabato 22 febbraio si terrà invece il “Desbarassu”, manifestazione che giunge quest’anno alla sua 26esima edizione e in cui i negozianti aderenti proporranno occasioni con sconti superiori a quelli proposti nei saldi di stagione.

Pietra Ligure. Anche il Parco Natura Asinolla sarà grande protagonista del Carnevale dei Bambini, patrocinato dal Comune.

Sabato 22 febbraio dalle 10 alle 14 lo staff dell’associazione organizza infatti divertentissimi giochi e attività di animazione. Dunque una giornata tutta da vivere per celebrare il Carnevale all’insegna del divertimento per grandi e bambini. Inoltre Asinolla prevede un evento nell’evento: un pranzo con pasta party e bibita (al costo di soli 5 €).

Dalle ore 14:30 è in programma la speciale sfilata che dalla collina pietrese porterà fino alla centrale piazza san Nicolò (i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori), dove proseguirà la festa in maschera, oltre all’originale corteo delle mascherine. Non mancheranno costumi di ogni tipo, coriandoli e stelle filanti. In piazza il pomeriggio in maschera sarà animato dalla baby dance e dalla caccia alla caramelle con la tradizionale Pentolaccia. Durante la manifestazione si terrà anche una raccolta fondi a favore dell’Istituito Comprensivo di Pietra Ligure.

Quiliano. Il calendario nazionale 2020 del Ju Jitsu Csen apre alla grande con il Campionato Nazionale, che dopo tre anni torna nel fine settimana al Palazzetto dello Sport.

Oltre ai combattimenti che utilizzano tutte le tecniche del Ju Jitsu (Fighting System), alla lotta a terra (Ne-waza) e alle spettacolari competizioni a coppie, con o senza armi, svolte anche con l’accompagnamento musicale (Duo System e Duo Show), nella competizione sono previste per la prima volta le gare di kata (forme), sia singole sia a coppie, a mani nude e con armi, per tutte le categorie. Inoltre per tutte le specialità contemplate dal circuito internazionale dell’IJJF (Fighting System, Ne-waza, Duo System e Duo Show) il punteggio ottenuto sarà valevole per l’acquisizione della cintura nera.

Novità della manifestazione saranno anche alcuni elementi del corpo giudicante: al fianco del responsabile nazionale Arbitri Gerardo Vallone faranno infatti il loro esordio il nuovo responsabile nazionale Presidenti di Giuria Francesco Tuseo e il nuovo responsabile regionale PdG Filippo Domenicali.

Finale Ligure. Al Teatro delle Udienze un nuovo appuntamento con la rassegna #iocimettolafaccia, organizzata da Baba Jaga. Sabato 22 febbraio sera va in scena infatti lo spettacolo “Vieni con me nei caruggi (Quando c’era De Andrè)”, una produzione Trabateatro e Cattivi Maestri, scritto, diretto e interpretato da Annapaola Bardeloni.

Cammineremo idealmente per le strade di Genova ripercorrendo passi, ricordando, inventando, perché camminare è sempre un regalo e in particolare nella Superba è un premio, anche grazie a De Andrè. Cammineremo in mezzo ai suoi ricordi, ai racconti di chi l’ha conosciuto o con lui ha creato, litigato, bevuto, fumato.

Una passeggiata nei carruggi vale sempre la pena, perché se guardiamo bene è sicuro che vediamo Faber appoggiato al muro tra via Pré e via del Campo a stramaledire quella Genova incattivita che forse oggi non riconoscerebbe più.

Albenga. In occasione della ricorrenza del beato Angelico, protettore di tutti gli artisti, sabato 22 febbraio pomeriggio nel centro storico l’Unione Cattolica Artisti Italiani presenta il concerto dei Pentatrè.

Il trio musicale composto da Paola Arecco al pianoforte, Gianni Golfo al flauto traverso e Elisabetta Vosilla alla voce offrirà uno spettacolo di alto livello che ha già riscosso il favore del pubblico e della critica in diverse occasioni.

In concomitanza con l’evento la vicina sede dell’UCAI sarà aperta per quanti vogliano conoscere meglio le iniziative e la realtà di un’associazione che ha come scopi la diffusione dell’arte e della cultura di stampo cattolico nel territorio.