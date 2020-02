Garlenda-Albenga. Centinaia di persone hanno gremito questo pomeriggio (17 febbraio) la chiesa della Nativitá di Maria, a Garlenda, per dare l’ultimo saluto ad Angelo Navone.

Il notaio, contitolare dello storico studio notarile Navone-Basso, di viale Martiri della Libertà ad Albenga, è scomparso all’età di 74 anni, all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma dove si trovava ricoverato.

di 10 Galleria fotografica Il funerale di Angelo Navone









In un primo tempo, rosario e funerali, per volere dei familiari, erano previsti in forma privata, ma la grande testimonianza di affetto ricevuta, con decine e decine di messaggi di cordoglio, ha spinto la famiglia ad optare per una cerimonia funebre pubblica, alla quale hanno preso parte centinaia di persone.

I funerali sono stati officiati da don Mauro, don Basso e don Gigi, grande amico della famiglia, che per questo motivo ha chiesto di celebrare la messa.

Trai numerosi presenti, anche colleghi notati del savonese e tanti provenienti dal genovese, oltre a primi cittadini e amministratori del territorio e a Mauro Zunino dell’Aero Club di Villanova d’Albenga, di cui Navone, suo grande amico, era socio.