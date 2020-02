Gal Valli Savonesi, a Quiliano la presentazione dei progetti per l’albicocca e il recupero dei castagneti

Quiliano. Nell’ambito del progetto Agrobiodiversità, che vedrà la prossima apertura dei bandi al 1 marzo 2020, il Gal Valli Savonesi ed il Comune di Quiliano presentano due iniziative: una per sostenere i costi per progetti relativi alla conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile di varietà locali di specie da frutto, rivolto agli enti di ricerca (50 mila euro), l’altra rivolta alle aziende agricole per finanziare con antiche coltivazioni (275 mila euro).

Al centro “la tutela e la promozione dell’albicocca” e “impianti per recupero specie da frutto e castagneti”.

L’incontro si terrà a Quiliano lunedì 24 febbraio alle presso il ore 17.00.

Gal Valli Savonesi prosegue il ciclo di incontri pubblici per dare informazioni ai potenziali beneficiari delle misure previste a sostegno dell’economia agricola locale.