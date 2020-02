Furgone esce di strada tra Cairo e Rocchetta, intervengono vigili del fuoco e sanitari

Cairo Montenotte. Se l’è cavata con qualche lieve ferita il conducente del furgone che, questo pomeriggio, è uscito di strada tra Cairo Montenotte e Rocchetta.

L’incidente si è verificato sulla Sp29 pochi minuti prima delle 16 di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della croce bianca di Cairo ed i carabinieri.

Per fortuna il guidatore non ha riportato traumi particolarmente gravi e per questo è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso del San Giuseppe.

A causare lo sbandamento del veicolo è stato quasi certamente l’asfalto viscido.