Savona/Cairo Montenotte. “Condivido l’appello e mi è molto presente il tema che stiamo seguendo in prima linea anche assieme al ministro Paola De Micheli. Come sapete da mesi, con i colleghi parlamentari e i consiglieri regionali del partito Democratico, sto cercando di affrontare e tentare di risolvere sia il tema relativo alla previsione della cassa integrazione per i lavoratori delle Funivie, sia allo stanziamento di 4 milioni di euro necessario a ripristinare l’impianto danneggiato dal maltempo dello scorso autunno”.

Così l’On. Franco Vazio risponde all’appello dei sindacati savonesi che hanno inviato una lettera a tutti i parlamentari del territorio sulla vicenda di Funivie. La presa di posizione arriva dopo il recente incontro a Cairo Montenotte con il ministro Paola De Micheli.

“Oggi la nota PDL 1727 è stata incardinata in commissione al Senato e il relatore D’Arienzo, collega del Pd, mi ha appena informato che, stringendo al massimo i tempi regolamentari, conta di chiudere il provvedimento in Commissione entro una decina di giorni” aggiunge Vazio.

“Un passo importante e decisivo in linea con le previsioni del sottoscritto e del ministro fatte venerdì ai lavoratori nel corso dell’incontro a Cairo Montenotte”.

“È una corsa contro il tempo, ma la faremo con tutta la determinazione e l’impegno che servono. Sarà mia cura tenervi informati” conclude il parlamentare savonese.