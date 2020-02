Funivie, il sindaco Caprioglio incontra il ministro: “Il tempo stringe, non vanifichiamo il lavoro fatto”

Savona. La vicenda di Funivie, il trasporto ferroviario (con particolare riferimento al raddoppio tra Savona e Cairo) e, in generale, il deficit infrastrutturale che da sempre affligge il savonese. Sono questi alcuni dei temi che il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, affronterà con il ministro Paola De Micheli a margine dell’inaugurazione del viadotto di Madonna del Monte ad Altare in programma stamattina.

“Ritaglierò un attimo di tempo per chiarire la questione Funivie con il ministro – spiega Caprioglio – E’ stato fatto un lavoro puntuale e preciso e avevamo avuto rassicurazioni nel corso degli incontri tenutisi ai primi di gennaio al Mit e poi successivamenet in prefettura e e in Regione. Speriamo di recuperare il tempo perduto, febbraio sta per finire”.

Altro punto il trasporto ferroviario: “Il raddoppio tra Savona e Cairo sarebbe un risultato importante sul fronte delle infrastrutture. In questi giorni ho scritto al Mit facendo presenti le criticità che abbiamo, dal crollo dei piloni delle Funivie (che portano problemi nuovi) al blocco dei lavori dell’Aurelia Bis dovuto al fallimento delle ditte appaltatrici al problema enorme del raddoppio ferroviario. Questi si innescano su criticità che erano già presenti da anni sul territorio e riguardano principalmente la viabilità”.