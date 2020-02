Fuga di gas in un appartamento a Pietra: chiusa al traffico via Don Giuseppe Guaraglia

Pietra Ligure. I vigili del fuoco sono intervenuti a Pietra Ligure per una fuga di gas registrata all’interno di un condominio nei pressi del torrente Maremola.

Secondo quanto accertato, la fuoriuscita di metano si sarebbe originata dal piano cottura della cucina dell’alloggio.

In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l’impianto: il loro intervento, tuttavia, ha comportato la chiusura di via Don Giuseppe Guaraglia in via precauzionale.