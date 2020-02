“Fridays for Future”, “Sardine” e “Quelli della Rebagliati” a Legino: primo confronto pubblico

Savona. Per la prima volta, a Savona, i movimenti del “Fridays for Future”, le “Sardine” e il gruppo “Quelli della Rebagliati – il rosso non è il nero” (coordinato da Franca Ferrando, Dilvo Vannoni, Sergio Acquilino, Sergio Tortarolo, Bruno Marengo, Franco Astengo) saranno i protagonisti di un incontro-confronto pubblico.

Sarà incentrato sui nuovi modi di fare politica e si svolgerà sabato 29 febbraio, con inizio alle 16, presso la SMS “Milleluci” di Legino.

“I rappresentanti dei movimenti ‘Friday for Future’ e ‘Sardine’, – hanno fatto sapere da ‘Quelli della Rebagliati’, – hanno assicurato la loro presenza e il loro intervento nel dibattito. Per la prima volta a Savona quindi si svilupperà un confronto a questo livello”.

“Sono molti i temi che nell’occasione potranno essere messi in discussione e si impone la necessità di una approfondita riflessione sulle problematiche poste da questi soggetti: riscaldamento globale, nuovo modello di sviluppo sostenibile, rapporto tra la politica e l’economia, dialogo tra generazioni”, hanno concluso.

Introdurranno i lavori le relazioni di Giorgio Amico e Adalberto Ricci.