Frase shock Toscani, Ciangherotti: “Butto le sue foto nella spazzatura”

Albenga. “Ho sempre apprezzato Oliviero Toscani come artista, le sue fotografie, anche quelle pubblicitarie, facevano e fanno pensare”. Inizia così la nota di Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale e consigliere di minoranza ingauno, con riferimento alla frase shock pronunciata da Oliviero Toscani (“Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”), pronunciata dal noto fotografato durante il programma “Un giorno da Pecora” su Radio Uno.

Spiega Ciangherotti: “A volte non le ho condivise, a volte mi hanno fatto arrabbiare, spesso mi hanno fatto riflettere. Non riesco, però, a dividere l’arte dall’uomo e quello che Toscani ha detto a proposito del Ponte Morandi, che un ponte crollato non interessa a nessuno, mi fa inorridire”.

Di qui la decisione del consigliere provinciale di gettare via (non solo metaforicamente) gli scatti di Toscani: “No, caro Toscani, a me interessa, interessa per le sue 43 vite spezzate, per una regione, la mia regione, in ginocchio, perchè non si può barattare il guadagno con la vita. Mi piaceva la tua arte, ma preferisco la mia umanità, le tue fotografie le butto via, non hai proprio nulla da insegnare se non il tuo cinismo. Adieu!”.