Provincia. Si sono esibiti durante la puntata di Italia’s Got Talent andata in onda ieri sera su Sky i due clown Fortunello e Marbella che, da tempo, si occupano di animazione per i bambini della riviera ligure.

I due liberi professionisti, di 41 e 44 anni, fanno parte di un piccola famiglia di clown composta da Fortunello, Marbella e la piccola Mirtilla che si esibisce in spettacoli con numeri di clownerie, giocoleria, equilibrismo e fachirismo.

La compagnia è nel settore dello spettacolo da oltre 20 anni ed ha nel proprio repertorio diversi spettacoli con attrazioni, musiche e repertori differenti: Fire Show, La Family Circus, Il Circo Itinerante, La Baby Dance di Fortunello e Marbella e le feste a tema.