Formazione, politiche del lavoro e crescita economica: a Savona tavolo operativo con le categorie economiche del territorio

Savona. Nell’ambito dell’attività del tavolo per lo sviluppo economico istituito dall’amministrazione comunale di Savona, l’assessore Maria Zunato ha proposto alle categorie economiche, acquisendone piena condivisione, di avviare un progetto di collaborazione fra tutte le realtà operanti sul territorio in materia di formazione, politiche del lavoro e crescita economica.

L’obiettivo è l’elaborazione di un documento di individuazione dei fabbisogni formativi del territorio quale utile strumento da proporre a Regione Liguria ai fini delle azioni da porre in atto per lo sviluppo economico del savonese.

“L’iniziativa trae spunto dalla necessità di strutturare un documento di proposte territoriali coordinate dal Comune di Savona, da presentare all’attenzione della Regione Liguria, per l’inserimento nella programmazione di competenza del piano operativo del Fondo Sociale Europeo. Grande soddisfazione – spiega l’assessore Maria Zunato – perchè abbiamo avviato un percorso attraverso il quale sicuramente saremo in grado di creare nuove opportunità formative e di conseguenza occupazionali mettendo in sintonia la domanda e l’offerta del territorio”.

A tal fine è stata convocato un incontro per mercoledì 19 febbraio alle ore 10.00 presso la sala Consigliare del Comune di Savona con tutti i soggetti che verranno coinvolti nel progetto a partire da Alfa Liguria, Unione Industriali di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Autorità di Sistema Portuale, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Lega Coop, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e tutti gli enti di formazione presenti sul territorio.