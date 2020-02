Folla commossa per l’ultimo saluto al presidente Coop Liguria Francesco Berardini

Liguria. Tanti colleghi, dipendenti ed ex dipendenti ma anche esponenti del mondo cooperativo, sindacale e politico, oltre ai familiari e agli amici di sempre, ai funerali di Francesco, detto Franco, Berardini, il presidente di Coop Liguria scomparso a 72 anni nella notte tra venerdì e sabato.

Dopo nove anni alla vicepresidenza, nel 2008 Francesco Berardini, noto a tutti come Franco. era stato nominato a capo di Coop Liguria dopo il ritiro dalla carica di Bruno Cordazzo, scomparso nel 2012. Carattere schietto, instancabile e competente, era laureato in Economia politica all’Università di Genova. Berardini è entrato nel mondo cooperativo nel 1982 come presidente dell’associazione delle cooperative di produzione lavoro in Legacoop Liguria.

Leggi anche Lutto Si è spento il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini

Nella sua carriera aveva ricoperto, prima, diversi incarichi nel mondo sindacale, in particolare nella Cgil, dal 1972 al 1982. Ma da quel momento è sempre stato impegnato nell’ambito cooperativo e più recentemente in quello bancario e assicurativo. Dal 2010 a gennaio 2014 è stato vice presidente di Unipol Assicurazioni e consigliere di Unipol dal 2009.